Ontsnapte koe Hermien blijft hot met carnavalskraker

De 59-jarige zanger uit het Limburgse dorp Panningen (tussen Venlo en Roermond) is aardig op weg de status van Bekende Nederlander te verwerven. Zijn lied over Hermien, die net voor haar vervoer naar de slager ervandoor ging en zich sindsdien in het bos van Lettele niet laat vangen , is op YouTube al ruim dertienduizend keer beluisterd. Geurts weet niet wat hem overkomt. ,,Ik heb het als een aardigheid bedoeld. Grappig. Nee, het nummer heeft niet echt een boodschap. Of toch wel? Ik zing op een gegeven moment: 'Je bent een rund als je met Limousinevlees stunt'. Een verwijzing naar de kiloknallers, die mensen niet moeten kopen'', aldus Geurts, die van beroep kok is.

Fake Vonk

Ook de Lettelse Revue haakt in op het stoutmoedige avontuur van koe Hermien. In de video, die ook op YouTube is te zien en ruim 3.600 keer is bekeken, gaat de 22-jarige Jeffrey Kleine Koerkamp in Lettele als dubbelganger van bioloog en televisiepresentator Freek Vonk op zoek naar Hermien. ,,We zitten midden in onze revuevoorstellingen. We willen actueel zijn.''



Volgens Koerkamp is de Lettelse Revue opgericht om mensen te vermaken. ,,Met het filmpje erbij doen we dat. Het zou een schande zijn als we aan koe Hermien geen aandacht zouden besteden. Er gebeurt niet zo vaak wat in Lettele...''