Onze man bij de Taliban wint de Zilveren Nipkowschijf van 2023

De documentaireserie Onze man bij de Taliban van Thomas Erdbrink en Roel van Broekhoven is de grote winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2023. De jury noemt de serie ‘intens en adembenemend’ en heeft bewondering voor het lef van de makers die reportages maakten in een verweesd land.

Waar iedereen vertrok uit Afghanistan, gingen journalist Thomas Erdbrink en regisseur Roel van Broekhoven erheen. Het duo maakte een vierdelige documentaireserie voor de VPRO, nadat de Taliban bijna twee jaar geleden de macht greep in het land. De serie toont volgens de jury van de Zilveren Nipkowschijf hoe dapper mensen kunnen zijn die niets meer te verliezen hebben behalve hun waardigheid en hun leven. ,,Helaas biedt het zien van de vierdelige serie uiteindelijk weinig hoop voor een snelle verbetering van het leven in deze hel op aarde,” zo schrijft de jury in haar rapport. ,,De makers hoopten hoofdpersonen te vinden die je als kijker door de serie heen beter zou gaan leren kennen. Een moeilijke taak in het onvoorspelbare Afghanistan: keer op keer bleken al gefilmde hoofdpersonen opeens gevlucht te zijn. Per saldo kleurt juist dat het sombere verhaal precies in.”

Erdbrink is ‘ongelooflijk trots’ op de winst, zo zei hij tijdens zijn speech. ,,Wij zijn allebei gefascineerd door mensen en hoe ze leven onder de politieke beslissingen die voor ze worden gemaakt. Of dat nou in een park is in Amsterdam waar een projectontwikkelaar een nieuwe woontoren wil neerzetten of in Iran, waar mensen om de leefregels van de regering heen proberen te leven en waar wij samen Onze man in Teheran hebben gemaakt.”



Volgens Erdbrink is goed te zien wat de gevolgen van de keuzes van politici, ook westerse politici, in Afghanistan zijn. ,,Het is ongelooflijk dat we daar hebben kunnen filmen, dat we daar aanwezig zijn geweest.” De documentairemaker zei daarnaast ook dankbaar te zijn. ,,Ik wil de Afghanen heel erg bedanken die hun verhalen met ons hebben gedeeld en hun leven hebben laten zien.”

De prijs werd donderdagmiddag uitgereikt in Het Ketelhuis in Amsterdam. Bij de uitreiking was ook de Afghaanse fixer van het duo aanwezig, die na de serie naar Nederland is gekomen dankzij hulp van minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Andere genomineerden waren De jurk en het scheepswrak (NTR) en Rampvlucht (KRO-NCRV). De jury bestaat uit tv-recensenten en journalisten van het AD, NRC, De Volkskrant, De Telegraaf, Het Parool, NPO Radio 1, De Groene Amsterdammer en dagblad Trouw. Regisseur Roel van Broekhoven kreeg al drie keer eerder een Zilveren Nipkowschijf. Eén daarvan won hij samen met Thomas Erdbrink in 2015 voor de serie Onze man uit Teheran.

Emotionerende eindresultaat

Erdbrink, die twintig jaar in Iran woonde en vloeiend Farsi spreekt, was lange tijd een van de weinige journalisten die vanuit Iran zelf verslag deed. Zijn niet-aflatende missie was om het verhaal van de gewone Iraniër te vertellen, om een ander beeld te schetsen dan dat van dat ‘gevaarlijke en enge land met die extreem islamitische leiders’. Door de opgelopen spanning tussen de Verenigde Staten en Iran werd in 2019 de persvergunning van Erdbrink ingetrokken. Werkeloos op de bank zag hij de beelden op tv van het laatste Amerikaanse militaire vliegtuig dat vertrok uit Kaboel. Wanhopige Afghanen probeerden, uit angst voor de Taliban, zich vast te klampen aan het landingsgestel van het toestel.

Erdbrink en Van Broekhoven maakten reportages vanuit Kaboel en het binnenland van Afghanistan waar inwoners van de een op andere dag hun toekomstplannen zagen verdampen. ,,Vooral meisjes en vrouwen, maar ook Afghaanse mannen lijden onder de wanhopige situatie. De gesprekken die Erdbrink met hen voert – in het Farsi – vertellen hoe walgelijk oneerlijk de macht van de terreur is. En hoe traumatiserend het leven in een oorlogsgebied.”

De jury loofde de serie niet alleen wegens het emotionerende eindresultaat, maar ook vanwege de complexiteit van de productie en het lef van de makers en medewerkers, zowel aan Nederlandse als aan Afghaanse zijde.

Eerder werd al bekend dat de speciale vermelding voor Raven van Dorst (Nachtdieren, Boerderij Van Dorst) was. ‘Een ontwapenende, overrompelende televisiepersoonlijkheid die we al een paar jaar willen eren’, aldus de jury. De Ere Zilveren Nipkowprijs ging naar het satirische programma Even tot hier. De Zilveren Reismicrofoon 2023 is uitgereikt aan Stad in Oorlog.

