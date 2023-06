Oogziekte maakt actrice Judi Dench blind: ‘Ik laat me hier niet door verslaan’

Beyoncé bedankt medewer­kers Londens hotel met viptickets

Beyoncé heeft de medewerkers van het Corinthia London-hotel viptickets gegeven voor haar uitverkochte Renaissance World Tour-show om ze te bedanken. Dat meldt de Engelse krant The Mirror. De 41-jarige Amerikaanse zangeres verblijft in het hotel voor de verschillende optredens die ze geeft in de stad.