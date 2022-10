‘Ook Adidas verbreekt banden met Ye West na antisemitische uitspraken’

Adidas heeft de beëindiging van de samenwerking nog niet officieel aangekondigd, maar bronnen zeggen tegen Bloomberg News dat het bedrijf vandaag met een verklaring komt. Op 6 oktober liet Adidas al weten de band met West tegen het licht te houden. Het Duitse sportkledingmerk en de rapper werken al sinds 2015 samen.

Vannacht liet het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency (CAA) weten dat het de samenwerking met Ye heeft stopgezet. De antisemitische uitspraken van de rapper zijn daarvoor de aanleiding, meldt de Amerikaanse website Deadline. Eerder deze week verbrak ook modehuis Balenciaga al de banden met West.

West deed de afgelopen weken diverse haatzaaiende en antisemitische uitspraken in interviews en in tweets. Zo beweerde hij dat de vorig jaar overleden George Floyd niet is overleden door verstikking tijdens een politieoptreden, maar door de drug fentanyl. De familie van Floyd klaagt West daarom aan. Daarnaast verkondigde de rapper in meerdere interviews antisemitische samenzweringstheorieën. Dat zorgde ervoor dat afgelopen weekend een groep demonstranten in Los Angeles de nazi-groet bracht en een spandoek met de tekst ‘Kanye heeft gelijk over de Joden’ ophing.

Haatteksten

De muzikant was verder te gast bij de podcast Drink Champs, waarin de rapper tal van antisemitische uitlatingen deed. Ook zou hij in het Amerikaanse tv-programma The Shop praten over de ophef die ontstond na zijn uitspraken. Dit is niet uitgezonden, omdat Ye volgens topman Maverick Carter The Shop gebruikte “om meer haatteksten en extreem gevaarlijke stereotyperingen te herhalen”.

Zijn ex-vrouw Kim Kardashian en verscheidene andere sterren, onder wie actrice Jamie Lee Curtis, actrice Reese Witherspoon en comedian Sarah Silverman, spraken zich online al uit tegen de antisemitische uitspraken van de rapper. West zou tijdelijk geen toegang hebben tot zijn accounts op sociale media vanwege zijn uitlatingen. De rapper lijdt aan een bipolaire stoornis. Hij werd enkele jaren geleden al eens opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Film- en televisiestudio MRC heeft maandag eveneens aangegeven de banden met Ye te verbreken en de documentaire over de muzikant die al klaar lag, niet te zullen uitbrengen. ,,Vanochtend hebben we, na overleg met onze filmmakers en distributiepartners, besloten niet verder te gaan met het distribueren van onze pas afgemaakte documentaire over Kanye West”, schrijft het bedrijf in een brief die is gedeeld met website The Wrap. ,,We kunnen geen materiaal steunen dat zijn podium vergroot.’’