Ook deze BN’ers werkten zich wel eens flink in de nesten

Actrice Imanuelle Grives (34), die zondag in België werd gearresteerd wegens het in bezit hebben van verschillende soorten soft- en harddrugs en nog steeds in de cel zit, is zeker niet de eerste BN’er die zich op spraakmakende wijze in nesten werkte. Deze sterren gingen haar op geheel eigen wijze voor. Een overzicht dat zeker niet volledig is.

Imanuelle Grives liet na haar aanhouding bij festival Tomorrowland in België via haar Vlaamse advocaat weten de verdovende middelen te hebben gehad ter voorbereiding van een rol. Om welke rol het gaat, is nog niet duidelijk. Ook is onzeker of überhaupt sprake was van een rol. De Belgische justitie ziet in het verweer van de actrice geen reden voor strafvermindering. Ze blijft dan ook in elk geval nog tot vrijdag in de gevangenis. Zelf heeft Grives nog niet gereageerd op de beschuldigingen en het vervolg van de zaak is nog onvoorspelbaar. Hoe dan ook heeft ze met de spraakmakende actie haar tot vorige week nog zo goede naam besmet. Ettelijke collega's uit de Nederlandse showbizz weten daar alles van. Hun imago kreeg door eigen toedoen een deuk, maar in de meeste gevallen kregen ze hun ontspoorde (artistieke) leven toch weer op de rails.

De Nederlandse acteur Jimmy Geduld verspeelde ooit een rol in de RTL4-soap Goede Tijden, Slecht Tijden omdat hij door zijn cocaïneverslaving zijn werk niet meer kon doen en ook nog zijn huwelijk stuk zag lopen. In 2011 opende hij, op dat moment acht jaar clean, een bedrijf dat mensen met een verslaving beleidt. Zijn firma, waarmee hij te zien was in het programma Verslaafd, werd in 2015 failliet verklaard. Geduld werd overigens nooit, zoals Grives, betrapt met drugs.

GTST-acteur Ferry Doedens werd in 2015 op staande voet door RTL en Endemol ontslagen, omdat door zijn hardnekkige verslaving aan het witte poeder een onwerkbare situatie was ontstaan. Zo kwam hij niet of te laat opdagen op de set en vergat teksten. Doedens liet zich opnemen in een afkickkliniek en had zijn ontspoorde leven weer snel op de rails. Hij keerde na een afwezigheid van circa een jaar weer terug in de soap.

Realityster Dave Roelvink raakte in 2014 in opspraak na een uit de hand gelopen feestje met een club vrienden in de woning van Mc Donald’s ondernemer Richard Pach. Na de dampende party bleken spullen verdwenen uit het de kapitale villa. Ook dook een seksfilmpje op waarin te zien was hoe Dave in een bubbelbad de liefde bedreef met een dochter van Pach. Voor betrokkenheid bij de diefstal kreeg de zoon van levensliedzanger Dries uiteindelijk een taakstraf.

Rapper Lange Frans (Frederiks) en Danielle van Aalderen maakten eind 2013 bekend te gaan scheiden. Het excessieve drank- en drugsgebruik van Frans bleek de oorzaak van de breed in media uitgemeten breuk. ,,Voor de buitenwereld leken we misschien het ideale stel, maar het rommelde al veel langer”, verklaarde Danielle naderhand.

Ex-televisiester Frank Masmeijer werd 27 juni dit jaar in Antwerpen in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel én een boete van 90.000 euro voor zijn aandeel in een groot drugstransport: cocaïne die was verstopt in een vracht bananen. Ook werd Masmeijer schuldig bevonden aan andere feiten, zoals het stelen van 32.000 euro van een man van wie hij de creditcard afhandig had gemaakt.

Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband verloor in december 2013 zijn zelfbeheersing tijdens een gesprek met zijn ex-vrouw Moon. Hij schopte haar tegen beide benen en gaf haar ook nog een klap in haar gezicht. Hoewel Ratelband de mishandeling tot op de dag van vandaag ontkent, werd hij toch veroordeeld tot een taakstraf van 25 uur.

De ooit succesvolle broers Ben en Dean Saunders werd een gouden toekomst als zanger voorspeld, maar de twee haalden vaker de media door hun losse handjes dan met hun podiumprestaties. De laatste jaren zijn ze vrijwel geheel uit de publiciteit verdwenen. Jamie Faber, de ex-vriendin van Dean, zorgde recent nog voor ophef door in een interview te melden dat ze door Dean zwanger van de trap werd geduwd. Dean, die langere tijd vastzat voor mishandeling, overweegt zijn ex aan te klagen voor smaad en laster.

Cabaretier Najib Amhali moest ooit een theatertournee annuleren door zijn drank-, drugs- en goksverslaving. Hij bezocht afkickklinieken in binnen- en buitenland en slaagde er uiteindelijk in op een positieve manier terug te keren in de schijnwerpers.