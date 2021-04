Ook Georgina Verbaan werd voor oma-rol gevraagd op 40ste

Update Bas trekt in All You Need boetekleed aan na bedriegen zwangere vriendin: ‘Ik ben een klootzak geweest’

9 april Smoorverliefd waren Bas en Suzanne op elkaar, maar vlak voor de geboorte van hun eerste kindje bleek dat Bas er nog een andere relatie op nahield. Het betekende het einde van hun romance. Bas was echter vastbesloten om Suzanne voor zich terug te winnen en dus schreef hij All You Need is Love. ,,Wat ik wil overbrengen is: we gaan apart wonen, maar ik hoop dat onze harten weer samen kunnen blijven”, vertelde hij gisteravond voor het oog van 668.000 kijkers aan Dr. Love Robert ten Brink.