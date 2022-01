Ook gitarist Nils Lofgren laat muziek van Spotify halen

De Amerikaanse gitarist Nils Lofgren laat in navolging van zijn oud-collega, de Canadese singer-songwriter Neil Young, zijn muziek van Spotify halen. Lofgren doet dit als protestactie tegen misinformatie over onder meer het coronavirus op het bekende muziekplatform.

,,We moedigen alle muzikanten, artiesten en muziekliefhebbers aan om achter ons te staan en de banden met Spotify te verbreken”, schrijft Lofgren op de projectpagina van Young, the Neil Young Archives. ,,Het is een krachtige actie die jullie allemaal kunnen ondernemen, om de waarheid, de mensheid en de helden te eren die elke dag hun leven riskeren om het onze te redden.”

Vorige week tekenden honderden artsen en wetenschappers een open brief waarin Spotify werd opgeroepen een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen. Deze podcast van Joe Rogan, die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, verspreidt regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie. Dat was voor Young reden om zijn muziek weg te laten halen. Ook singer-songwriter Joni Mitchell volgde zijn voorbeeld.

Heldhaftig

,,Als deze heldhaftige vrouwen en mannen, die hun leven hebben besteed aan het genezen en redden van het onze, om hulp roepen, dan keer je hen niet de rug toe”, schrijft Lofgren over de oproep van zorgmedewerkers om misinformatie van het platform te halen. ,,Je luistert naar ze en staat naast ze.”

Lofgren speelde in Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young, en was bijvoorbeeld te horen op de albums After the gold rush en Tonight’s the night. Daarnaast heeft hij een solocarrière gehad, met hits als Shine Silently en Valentine. Bruce Springsteen zong mee in dat laatste nummer. Lofgren maakte vaker muziek met Springsteen, net als met onder anderen voormalig The Beatles-drummer Ringo Starr.

