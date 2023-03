Ook herdrukken Agatha Christie aangepast naar moderne tijd

In de nieuwe edities zijn verwijzingen naar etniciteit, zoals zwart, joods of zigeuner, geschrapt. De torso van een vrouwelijk personage wordt niet langer beschreven als ‘van zwart marmer’, het gaat niet meer over het ‘Indiase temperament’ van een rechter, en ook een term als ‘oosters’ wordt vermeden.

Iets vergelijkbaars gebeurde met passages die als racistisch kunnen worden beschouwd in de nieuwe uitgaven van de James Bond-boeken. Die werden aangepast of verwijderd, zo werd eind februari bekend. Uitgever Ian Fleming Publications Ltd, die de rechten bezit, had de originele teksten laten beoordelen door een groep proeflezers. Naar aanleiding van die beoordeling zijn nieuwe versies tot stand gekomen.

Eerder werd bekend dat de Britse uitgeverij Puffin diverse passages uit Britse exemplaren van boeken van Roald Dahl heeft gewijzigd zodat ‘iedereen kan genieten’ van het werk van Dahl. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory niet langer ‘dik’ maar ‘enorm’ en zijn Oempa Loempa’s in datzelfde boek geen kleine mannen meer, maar kleine mensen. Naast de gemoderniseerde boeken van Roald Dahl blijft ook het origineel nog verkrijgbaar. Onduidelijk is of dat bij de boeken van Christie ook het geval is.