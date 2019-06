Ook Holly Mae Brood in musical Lazarus

David Bowie creëerde Lazarus samen met regisseur Ivo van Hove. Amsterdam is na New York en Londen de derde plaats waar de voorstelling is te zien. In Lazarus leidt Thomas Newton, het alter ego van Bowie, het publiek door zijn leven, zijn dromen en zijn obsessies. De reis wordt omlijst door hits als Absolute Beginners, Changes, Heroes en This is not America.