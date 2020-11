Ook in Nederlandse series is emotie belangrijker dan de feiten: ‘Liegen mag best een beetje’

Menig film- en serieliefhebber begeeft zich na het zien van een ‘waargebeurd verhaal’ online om de feiten te checken. Dat weten de scenarioschrijvers zelf uiteraard dondersgoed. ,,Ik probeer me daarom altijd te verplaatsen in iemand die ‘mijn’ werk ziet”, zegt Thomas van der Ree die verantwoordelijk is voor de scripts van onder meer Judas, over het leven van de familie Holleeder en – momenteel elke zondag op NPO 1 – de AvroTros-reeks Vliegende Hollanders, over luchtvaartpioniers Anthony Fokker en Albert Plesman.