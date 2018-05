Ook radioland zit met omstreden R. Kelly in de maag

Moet je R. Kelly nog op de radio draaien nu meerdere vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik? Spotify besloot donderdag resoluut de muziek van de zanger niet langer te promoten, maar dj's als Domien Verschuuren en Jeroen Kijk in de Vegte zitten met de kwestie in hun maag.

,,Ik vind dit echt superlastig'', bekent Domien Verschuuren, die dagelijks de ochtendshow op NPO 3FM presenteert. ,,Over R. Kelly duiken steeds meer verhalen op, ook van bijvoorbeeld managers. Maar hij is nooit rechterlijk veroordeeld. Toch vind ik het best moeilijk om nu iets van R. Kelly te draaien.''

,,Best jammer'', vindt Verschuuren. ,,Want de man heeft een paar waanzinnige platen gemaakt. Maar om nu te zeggen: 'jongens, het is bijna weekend, hier is lekker wat van R. Kelly...'? Daar moet ik nu toch drie keer over nadenken.''

Quote Als ik merk dat onder luiste­raars weerstand ontstaat, zou ik het misschien niet meer draaien.'' Jeroen Kijk in de Vegte

Spotify promoot niet langer muziek van de omstreden artiest, werd donderdag bekend. Zijn nummers komen niet langer voor in playlists van de streamingdienst nu meerdere vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik.

Dj Jeroen Kijk in de Vegte van NPO Radio 2 noemt het besluit van Spotify 'veel te voorbarig'. ,,Moet je als doorgeefluik van muziek, wat Spotify eigenlijk is, die keuze maken voor je publiek? Het is aan de luisteraar. Als ik merk dat daar weerstand ontstaat, zou ik het misschien niet meer draaien.''

Volledig scherm Domien Verschuuren © ANP Kippa Een woordvoerder van Spotify kwam met de volgende verklaring: ,,We verwijderen alle muziek van R. Kelly van alle lijstjes die door Spotify worden beheerd en zullen zijn muziek niet langer aanbevelen via algoritmes zoals Discover Weekly. Zijn muziek blijft wel beschikbaar, maar Spotify zal het niet langer actief promoten. We wensen geen censuur vanwege het gedrag van een artiest, maar we maken een redactionele beslissing die onze waarden weerspiegelt."



De 51-jarige zanger is door de jaren heen veelvuldig beticht van seksueel ontoelaatbaar gedrag met jonge meisjes. Vorig jaar werd R. Kelly er door verscheidene mensen van beschuldigd jonge vrouwen vast te houden in een eigen sekte. Kelly ontkende tot nu toe alle aantijgingen aan zijn adres.

De kwestie levert behoorlijk wat stof voor discussie op. Onder andere rapper 50 Cent vindt 'het een verkeerde zet van Spotify, omdat hij nooit rechterlijk veroordeeld is'. Dit liet hij weten via een post op Instagram, die werd overgenomen door R. Kelly. ,,Bedankt voor je steun, man!''

Eigen rechter

Eerder liet de geplaagde zanger zelf via een statement weten het niet eens te zijn met het besluit van Spotify: ,,Hoewel Spotify het recht heeft zelf te kiezen welke muziek ze promoten, is deze actie gebaseerd op valse en onbewezen aanklachten. Ze buigen voor sociale media en spelen op safe door hieraan toe te geven, terwijl dat niets met hun klanten te maken heeft.''