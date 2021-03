Ook tweede inzending Belarus voor songfestival afgekeurd, land gediskwalificeerd

The Voice LIVE | Dit is de winnaar van The Voice 2021

22:08 Het elfde seizoen van The voice of Holland is vanavond gewonnen door Dani van Velthoven (21) uit Purmerend. De hokjesloze zanger met de talenknobbel liet in de bewogen finale concurrenten Sem en Nienke achter zich. Ook Jasper, de meest besproken kandidaat van dit seizoen, sneuvelde in het zicht van de haven, maar was voor Anouk reden om te pleiten voor een nieuwe opzet van de show. Herbeleef de avond in ons liveblog.