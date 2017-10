Ook verliefd op de barman van First Dates? Je bent niet de enige

Die blauwe ogen, dat kleine lachje. De Amsterdamse barman Victor Abeln is razend populair sinds hij zijn opwachting maakt in het BNNVara-programma First Dates. Hij is zelfs zó gewild dat hij een eigen spin-off kreeg, waar vrouwen met hem op date konden. Hij kreeg maar liefs vijfduizend berichtjes, vertelt hij tegen Het Parool .

Victor wacht de kandidaten in First Dates normaal gesproken op achter de bar. Ze krijgen een drankje, hij maakt een babbeltje en vervolgens vertrekken ze naar waar ze voor gekomen zijn: de blind date. De Amsterdamse dertiger is niet zoals veel mensen denken een acteur, maar een echte barman. Hij werkt achter de bar van sociëteit Sexyland op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Via via kwam hij bij het BNNVara programma terecht.

Ondanks zijn talent achter de bar zijn het niet de soepel getapte biertjes waar tv-kijkend Nederland massaal bij wegzwijmelt. Het zijn Victor zijn blauwe ogen, zo blijkt uit de inhoud van de talloze mailtjes en berichtjes die hij kreeg. De vriendschapsverzoeken, direct messages en tweets stroomden binnen na de eerste aflevering. ,,In eerste instantie was mijn naam niet bekend en verwijderde ik ­alle berichten waarin ik werd getagd. Bizar hoe mensen je dan toch weten te vinden", vertelt hij tegen Het Parool.



Toen na aflevering 3 de buzz niet stopte en de hype rondom de vrijgezelle Abeln alleen maar groter werd, vond BNNVara het tijd voor een spin-off: een date met barman Victor. ,,Het werd een beetje gebracht als: 'hé, doe dit even ter promotie van het programma', dus moest ik een oproepje opnemen voor Facebook. Alleen dat oproepje filmen kostte me al veertig minuten, ik kreeg die tekst er gewoon niet uit. Zo ongemakkelijk."



Het effect was er niet minder om: Abeln ontving maar liefst vijfduizend berichtjes (en er komen nog steeds ­berichten binnen). Hij las ze vrijwel allemaal. ,,Op een ­gegeven moment liep mijn computer ervan vast."

Intimiderend

,,Vet leuk om alles te lezen, maar het is ergens ook wel intimiderend hoor. Mensen die hele gedichten voor je schrijven terwijl ze je niet kennen. Vrouwen die je claimen alsof je publiek bezit bent."

Hij vervolgt: ,,Wat me het meest heeft verbaasd, is hoe makkelijk mensen hun principes overboord gooien. Dochters die hun moeder aanbieden: 'Voor jou moet ze pap maar laten varen', of vrouwen die op een openbaar ­bericht reageren met 'Voor jou ga ik vreemd'. 'Lose de peuk', kreeg ik als reactie in een privébericht op mijn Facebook-profielfoto. 'Nooit,' antwoordde ik. 'Oké, een kauwgompje is ook goed', schreef ze terug. Ik snap dat niet, je staat toch ergens voor?"

Voor de spin-off, een dating afvalrace in de online NPO-liveshow Club Hub, koos Abeln drie gegadigden: Marijke, Ashley en Marte. Abeln: ,,Ik zit niet op Tinder, ik heb geen idee hoe ik aan een profiel moet zien wat voor persoon iemand is. Maar ik heb geprobeerd te selecteren op spontaniteit."

Ongemakkelijkheid

In de race die de ongemakkelijkheid van First ­Dates moeiteloos wist te evenaren, maakten de kandidaten cocktails, beantwoordden ze vragen als 'Kan je een fust verwisselen?' en 'Wat is je spirit animal?', speelden ze het spel Cards Against Humanity en vertelden ze een schuine mop. Marte was de gelukkige winnaar.

,,Het is een vreemde gewaarwording omdat de verhouding scheef is vanaf het begin; ik ben de 'prijs'. Ik wil eigenlijk gewoon met ­iemand levelen."