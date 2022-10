Ook voor vijftiende seizoen BN'ers nog altijd in de rij voor Sterren op het Doek

De aftrap van een gloednieuwe reeks is in het Rijksmuseum. Ronald Koeman heeft geposeerd voor drie kunstenaars, maar voelt zich bij keuzemoment duidelijk minder op zijn gemak dan op een trainingsveld of in een voetbalstadion.

,,Hij kan niet kiezen”, licht presentator Özcan Akyol alvast een tipje op van de sluier voor de aflevering van zaterdag. ,,Het is mooi hoe hij heel veel met zijn vrouw bespreekt, maar nu is hij op zichzelf aangewezen.” ‘Een fenomeen’, noemt hij Koeman, degene die Louis van Gaal na het WK in Qatar opvolgt als bondscoach. ,,En een ontzettend lieve man die zich kwetsbaar opstelt en zeer geïnteresseerd is in de kunstenaars. Hij stelde hen meer vragen dan andersom.”

Spanning

Die interactie en het interview met de gast behoren tot de vele ingrediënten die Sterren op het Doek al jaren tot een vaste blikvanger op de zaterdagavond maken. Een programma waar van alles in zit, stelt Akyol. ,,Er is spanning. Welk doek wordt gekozen? Wat hebben de kunstenaars er van gemaakt? Lijkt het? Kijkers voelen zich al snel betrokken. Ze hebben een mening over de gast en kunstenaars en hebben ook voorkeuren.”

In Sterren op het Doek, waarin bekende Nederlanders worden vereeuwigd en en passant geïnterviewd door Akyol, komen behalve Koeman dit seizoen onder anderen John van den Heuvel, Monic Hendrickx, Rob Kemps en Annechien Steenhuizen voorbij. Het format is na vijftien seizoenen nog altijd onverminderd populair. BN’ers staan in de rij (Akyol: ‘Bieden zich aan’), kunstenaars zijn er in overvloede. ,,Nederland heeft zoveel kunstenaars, ik verbaas me daar telkens weer over. In maart, april maken we een lijst en hebben we de keuze uit zo’n honderd kunstenaars, terwijl we er maar 24 nodig hebben”, aldus Akyol die met de redactie selecteert op ‘kwaliteit en balans’. ,,Je wil verschillende stijlen hebben, niet drie doeken in Barok-stijl.”

Wat de klus voor hem zo aantrekkelijk maakt? ,,Ik heb een veelzijdig karakter. Ik kan me prettig voelen bij serieuze interviews, zoals in De Geknipte Gast, maar hou ook van luchtig, grapje. Amusement ligt me ook, kijk naar Vandaag Inside. Bij Sterren op het Doek komt alles samen. Interviews, reportage, amusement, kunst, het zit allemaal in mij. Een mooie weerspiegeling van mijn karakter.”

Sterren op het Doek, vanaf zaterdag 29 oktober elke week om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2