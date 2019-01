Op de barricaden voor Loeki

,,En óf ik er vaak op word aangesproken! Wanneer komt Loeki nou weer terug op televisie? Komt er een Loeki the Movie? Er lijkt wel meer interesse in het leeuwtje dan ooit. Er heerst een Loeki-buzz…’’, zegt Louise Geesink (64). De Hollandse reclame-icoon is oorspronkelijk een creatie van haar vader en filmproducent Joop Geesink die in 1984 overleed. Zijn dochter nam het werk vervolgens over. In totaal werden 7000 Loeki-filmpjes gemaakt, elk van 4 seconden lang. ,,Misschien is er behoefte aan bekende bakens in deze onrustige, verwarrende wereld.’’



Donderdagavond werd nog de jaarlijkse Gouden Loeki voor het beste reclamespotje uitgereikt. ,,Op onze redactie werken veel millennials die toen riepen: maar wie de f*ck is die Loeki dan?’’ NPO Radio 2-dj Jan-Willem Roodbeen gaf zijn collega’s vervolgens een minicollege en kwam zo op het idee een online-petitie te starten voor een tv-comeback.



,,Volgens mij missen veel mensen die vrolijke noot in de reclameblokken’’, aldus Roodbeen kort na zijn ochtendshow. ,,Maar ik wilde ook niet trekken aan een dood paard. Toen we in de uitzending iemand van de STER spraken die zei bij 10.000 ondertekeningen de deur wel op een kier te willen zetten, dachten Jeroen (Kijk in de Vegte) en ik: hier gaan we serieus mee aan de slag!’’