Op het podium met de Toppers? Irene Moors is naar je op zoek

Update Advocaat arts sleept 'stalker' Gordon via spoedprocedure voor rechter

20:17 Advocaat Vincent van der Velde, de belangenbehartiger van de arts in opleiding die zegt te worden gestalkt door Gordon, sleept de tv-persoonlijkheid voor de rechter. Hij eist namens zijn cliënt in een kort geding dat Gordon per direct alle foto's van en naamsvermeldingen van B. van sociale media verwijdert. Van der Velde hoopt dat de spoedzitting nog deze week kan plaatsvinden.