Op hoge leeftijd op de latten: traditie bij de Oranjes, en daarmee zijn ze een uitzondering

Op hoge leeftijd op de latten: bij de Oranjes is het inmiddels traditie, maar wel een traditie die prinses Beatrix nu een polsbreuk heeft bezorgd. Is het verstandig om ver boven je tachtigste van een berg af te suizen?

Van een dochter van een echtpaar dat elkaar ontmoette tijdens de Olympische Winterspelen van 1936, kun je met een beetje fantasie best stellen dat de wintersportliefde genetisch bepaald is, of in elk geval dat die met de paplepel is ingegoten. Beroemd zijn de beelden van prinses Beatrix in de sneeuw, soepel manoeuvrerend op de piste. Op een 45 jaar oude foto is zelfs te zien hoe ze een spectaculaire sprong vanaf een springschans waagt.

Volledig scherm Prinses Beatrix springt vanaf een door haar kinderen gemaakte springschans, tijdens de wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech. © ANP

De liefde is nog steeds niet bekoeld, want blijkens een maandag verspreid persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst staat Beatrix nog steeds weleens op de latten. De prinses brak haar pols ‘bij het skiën’, schrijft de dienst, en is inmiddels geopereerd en naar Nederland teruggekeerd. Hoe de breuk precies ontstond wordt niet vermeld.

Ook haar moeder, prinses Juliana, roetsjte tot op hoge leeftijd van de berg. Daarmee vormen de Oranjes een uitzondering binnen de skipopulatie, stelt Floriana Luppino, een aan Eurocross Assistance verbonden arts die veel onderzoek heeft gedaan naar skiongelukken. ,,De grootste bulk skiërs is tussen de 25 en 55, boven de 65 heb je er niet zoveel.” Teken aan de wand: bij Snowworld, dat in Nederland een aantal indoorskibanen uitbaat, ben je op je 55e al welkom in het seniorenklasje.

Volledig scherm Juliana op de latten. © ANP / Nationaal Fotopersbureau

Uit Luppino's onderzoek bleek niet dat oude wintersporters meer kans maakten op ongelukken. Wel is bekend dat áls oudere mensen vallen, de kans op een breuk groter is. ,,De kwaliteit van de botten neemt af, dat is gewoon een gegeven.”

Voorkomen

Zeker voor oudere skiërs is het daarom belangrijk om valpartijen zoveel mogelijk te voorkomen. Een goede techniek helpt daarbij sowieso. ,,En wat ik ook adviseer: hoe vaak je ook geweest bent, doe altijd even een privéles als je voor het eerst sinds een tijd weer gaat. Dat heeft zóveel nut.”

Daarnaast helpt regelmatig bewegen om de botten sterk te houden, mocht het onverhoeds toch een keer misgaan. ,,Je hoeft echt niet fanatiek te gaan hardlopen. Het kan al helpen om tijdens het tandenpoetsen tien diepe kniebuigingen te doen.”

Volledig scherm Prinses Beatrix tijdens een eerdere valpartij op wintersportvakantie. © ANP