Op zijn eerste dag werd Lubach al qua hilariteit ingehaald door zijn collega's

Soms moet je als comedyschrijvers je verlies erkennen. Zoals de makers van De Avondshow met Arjen Lubach maandagavond. Die hadden de hele dag zitten broeden hoe ze in hun eerste aflevering én grappig én kritisch én analytisch konden zijn over het escalerende conflict tussen Oekraïne en Rusland en over de NOS-verslaggeving van de Olympische Spelen in ‘Genochina’, en hoe ze daartussen nog een grapje konden proppen over stormen Dudley, Eunice en Franklin - iets wat ze overigens heel aardig was gelukt.