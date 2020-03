Op1 blijft Jinek de baas in coronatijd

Giovanca Ostiana, die weer opgeknapt was nadat ze vorige week wegens ziekte niet kon aanschuiven, en Tijs van den Brink wisten dinsdag ruim 1,3 miljoen kijkers te trekken. Dat was bijna twee keer zoveel dan er voor Eva Jinek (772.000) warmliepen. Op1 staat daarmee op plek zeven in de Dag Top 25, Jinek is terug te vinden op plek 15, net boven Paleis voor een prikkie (752.000 kijkers).

Op1 zendt sinds kort zeven dagen per week uit, vanwege de coronacrisis, en lijkt daarmee steeds meer kijkers aan zich te binden. RTL dacht ook na over een weekendversie van zijn late night talkshow, maar dat is voorlopig van de baan. ,,Aan de ene kant willen we natuurlijk iedereen informeren en wil RTL dat ook, maar het is ook ontzettend duur om dat te doen", zei Beau van Erven Dorens, net als Jinek talkshowhost bij RTL, deze week in een interview met Paul de Leeuw op Instagram. ,,Het is heel moeilijk om mensen te krijgen om alles te gaan filmen, want dat moet je natuurlijk met de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen doen.”