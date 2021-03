Op1 stopt op zondag, KRO-NCRV praat met NPO over toekomst Kockelmann en Muusse

Bij de bekendmaking in januari van het nieuwe presentatieduo van Op1 was al meteen duidelijk dat het om een tijdelijke klus zou gaan. De zondagaflevering van het praatprogramma op NPO 1 zou tot de verkiezingen duren. Er is nu ook een definitieve einddatum aan geplakt, vanaf 4 april zijn er nog alleen doordeweekse uitzendingen van de talkshow te zien.



Of dit ook een definitief einde is voor het presentatieduo Sven Kockelmann en Talitha Muusse is nog onduidelijk. KRO-NCRV hoopt verder te kunnen met het tweetal. ,,Wij zijn erg enthousiast over Sven en Talitha als presentatieduo bij Op1. Wij zijn met NPO in gesprek over hun verdere mogelijkheden”, laat de omroep in een reactie weten.



Op dit moment zijn de overgebleven vijf uitzendavonden verdeeld tussen BNNVara (maandag en vrijdag), EO (dinsdag), Omroep MAX (woensdag) en WNL (donderdag). Afgelopen zomer nam ook de VPRO twee maanden een uitzendavond voor haar rekening.