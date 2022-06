Openhartige Anouk is kijkcijferhit in Boerderij van Dorst: ‘Drie keer met overdosis in ziekenhuis beland’

Samen met Gordon was Anouk te gast in de tweede aflevering van een nieuw seizoen Boerderij van Dorst . Een opvallende combinatie, lijkt het, maar de twee zijn sinds kort vrienden. Anouk zag dat Gordon door een moeilijke periode heen ging en stuurde hem een privébericht op Instagram. Als hij hulp nodig had, kon hij haar bellen. Dat deed de entertainer en sindsdien spreken ze wel eens af. De twee zangers blijken veel gemeen te hebben. Dat blijkt wel als Raven van Dorst vertelt dat hen een zus heeft die Amy Winehouse-impersonator is. Anouk vraagt aan Gordon of hij wel eens met een overdosis in het ziekenhuis is beland. ,,Nee, maar het was wel eens kantje boord dat ik dacht: ik moet nu denk ik 112 bellen.” Bij Anouk ligt dat een anders. ,,Niet in de laatste jaren hoor. Ik ben wel drie keer wakker geworden dat ik van de drugs een overdosis had. Laatste keer lag ik tussen allemaal tachtigjarigen op de hartafdeling. Dat was wel een dieptepunt. Dat ik zo’n bed bezet hield, vond ik heel triest.” Maar ook met de alcohol ging het eens mis. ,,Een keertje, maar dat had ik echt niet door, had ik zoveel gedronken dat ik ook wakker werd in het ziekenhuis. En dat ze dan je hele lijf doorspoelen. Toen voelde ik me ook zo’n loser joh. Helemaal met die kinderen, dat had heel anders kunnen aflopen. Als mensen daar van geweten hadden, ik had gewoon die kinderen kwijt kunnen raken. Dat was ook écht de laatste keer.”

Scheiding

Dat was in de periode van haar tweede scheiding in 2008. ,,Ik weet wel ik had net die scheiding achter de rug. Dus ik had ze niet allemaal op een rijtje. Daar heb ik een tijd over moeten doen om dat te verwerken. Dat heeft me wel een paar jaar gekost. Dat helpt niet mee in zo’n situatie. Maar goed op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd bereikt en je hebt kinderen. Dan is het kom op man, grow the fuck up.”



Anouk was ook openhartig over de situatie rond The Voice of Holland, daar kwamen gistermiddag al berichten van naar buiten toen BNNVara een teaser online plaatste. Ze vertelde dat ze alleen voor ‘pleurisveel geld’ terugkeert in de rode stoel van The Voice. En dat Ali oorspronkelijk de reden was dat ze bleef. Inmiddels heeft ze geen contact meer met de in opspraak geraakte rapper.



De aflevering van Boerderij van Dorst was goed voor 913.000 kijkers. Alleen het Achtuurjournaal trok meer kijkers. Daarmee verslaat het NPO 3-programma dus alle grote zenders van het land. Een tegen 50 noteerde gelijktijdig op RTL 4 een degelijke 865.000 belangstellenden, Amazing Grace stelde met 547.000 kijkers teleur op NPO 1 en SBS 6 zakte met 233.000 nieuwsgierigen naar Vier is te veel in een kijkcijfermoeras.