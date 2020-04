Operahuizen over hele wereld naaien mondkapjes voor coronacrisis

Dat blijkt uit een inventarisatie van NPO Radio 4. Bij het operahuis in Bonn maken vijf kleermakers in vaste diensten per week meer dan duizend wasbare mondkapjes.In Duitsland doen talloze andere grote operahuizen hetzelfde, zoals in Berlijn, Mainz, Heidelberg en Baden-Baden. Sommige kledingateliers maken zelfs witte jassen voor artsen.



Ook in de VS gebeurt dit. Onder meer in Atlanta en bij de Minnesota Opera werken kostuumafdelingen dag en nacht om tienduizenden mondkapjes af te leveren.



In Nederland zijn ook kledingontwerpers van films en tv-series hard bezig met het vervaardigen van mondkapjes. Een provisorisch 'uitzendbureau' van Diederik Ebbinge en Roosmarijn Luyten voor acteurs en medewerkers uit de filmsector zorgt dat de mondkapjes bij het Rode Kruis terechtkomen.