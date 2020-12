Operatie Bibian Mentel geslaagd: ‘Ze heeft alweer een lach laten zien’

Hoe word je een fascist? Eerste grote toneelrol voor Theo Maassen bij Het Zuidelijk Toneel

8 december EINDHOVEN - Cabaretier en acteur Theo Maassen uit Eindhoven kruipt voor Het Zuidelijk Toneel vanaf januari in zijn eerste grote toneelrol in het stuk ‘Fascist worden’, een monoloog over fascisme. Vanaf 13 januari zijn er try-outs in Pand P in Eindhoven.