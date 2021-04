Operazangeres Christa Ludwig (93) overleden

interview Martien Meiland: ‘Als mensen geen zin meer in me hebben, trek ik de stekker eruit’

23 april Martien Meiland presenteert vanaf vanavond samen met Britt Dekker zijn eerste grote studioprogramma op SBS 6. Amusement in de stijl van Willem Ruis, belooft hij. Het betekent inmiddels vier avonden per week primetime Martien op de zender. ,,Als het succes morgen voorbij is, ga ik niet in een hoekje zitten huilen.’’