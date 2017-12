Ophef na 'seksuele intimidatie' Maan op Radio 538

Dane en zijn sidekick Jelte van de Goot van De Frank en Vrijdag Show bekenden als grap een streaker ingehuurd te hebben. ,,Ik was al een beetje zenuwachtig voor dit en ik had m'n ogen dicht. En ineens stond er een naakte man voor m'n gezicht'', stamelde de 20-jarige zangeres. ,,Ik kom nooit meer'', zei ze voordat ze zich bedacht.



De grappenmakers hadden haar reactie niet verwacht. ,,Dan is ie misgegaan. Sorry, wij dachten: we hebben zo'n grappig ding bedacht. Maar dit is nooit de bedoeling geweest.'' De djs zetten snel het nummer Love the way you lie van Rihanna op en trachtten haar te troosten.