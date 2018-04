Ophef over bier drinkende zoon Martijn Krabbé in RTL Late Night

Martijn en zijn zoon schoven aan bij Humberto Tan om te praten over hun gezamenlijke liefde voor muziek. Toen kijkers eenmaal opmerkten dat Bickel aan een biertje nipte, ontplofte het op sociale media. 'Wikipedia zegt dat hij nog maar 17 is. Lekker verantwoord om die knul nu al aan alcohol te laten wennen!' en 'Bickel Krabbé, 17 jaar live op tv met een lekker glas bier voor zich. Kibbelen met z'n pa. Fijn voorbeeld van hoe het niet moet', luiden enkele reacties.



De redactie van de talkshow had al snel door dat Bickel de nodige onrust veroorzaakte op Twitter, en dus was Tan genoodzaakt om even later uitleg te geven. ,,We krijgen ontzettend veel berichten dat Bickel bier drinkt en dat kan natuurlijk niet. Op Wikipedia staat dat Bickel in 2001 is geboren, klopt niet! Hij is geboren in 2000, hij is 18. Hij mág drinken."



Martijn reageerde droogjes op alle kritiek: ,,Dank voor de twitterbom die iedereen heeft geplaatst. Ik kan de steun goed gebruiken."