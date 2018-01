Ophef over ongeschoren oksels van 21-jarige dochter Madonna

Lourdes, de 21-jarige dochter van superster Madonna, heeft op sociale media een wagonlading kritiek over zich heen gekregen omdat ze met ongeschoren oksels verscheen op een oud en nieuwfeestje bij haar moeder. De Queen of Pop deelde direct na de jaarwisseling op Instagram een foto waarop een grijnzende Lourdes te zien is terwijl ze haar opgeheven armen om haar moeder heen slaat.

Bij de foto schreef Madonna: 'we zijn klaar voor 2018'. Ze repte echter met geen woord over het feit dat Lourdes - geboren tijdens haar relatie met de Cubaanse acteur en personal trainer Carlos Léon (51) - kennelijk al een tijd geen scheermesjes of ontharingsmiddelen heeft aangeraakt.

De reacties op de foto, die in korte tijd werd getrakteerd op ruim 260.000 likes, zijn verdeeld. Menigeen vindt dat Maddie's dochter zich voortaan toch echt moet scheren. Een fabrikant van ontharingscrème stelt haar best wat middeltjes tegen behaarde oksels te willen sturen en anderen opperen zelfs dat best zelf even bij Lourdes te willen doen.

Natuurlijk zijn er ook positieve reacties. Zo stelt iemand dat het decennia geleden volstrekt normaal was als vrouwen de beharing onder hun armen, en ook op andere plaatsen, lieten staan. ,,Het is volkomen natuurlijk en het laten groeien van lichaamsbeharing wil absoluut niet zeggen dat zoiets onhygiënisch is'', aldus een volger van Madonna.

Madonna, die haar oksels wel scheert, heeft in totaal zes kinderen van wie er vier door haar werden geadopteerd: Esther en Stella (5), Mercy (11) en David (12). Lourdes en Rocco (17) zijn haar biologische kinderen. Rocco kreeg ze tijdens haar huwelijk met regisseur Guy Ritchie.

Drie jaar geleden kwam Madonna zelf in het nieuws met een foto waarop duidelijk te zien is dat ze haar okselhaar had laten groeien. 'Long hair, don't care' schreef ze in 2014 bij het spraakmakende kiekje. Momenteel zou de superster weer glad door het leven gaan.

