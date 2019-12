Ophef over Top 2000, Rob Stenders kapt Borsato al na één minuut af: ‘Dit kan niet’

Tijdnood

Hoewel in eerste instantie leek dat Stenders vanwege zijn bekende aversie tegen Borsato het nummer afkapte, legde hij later uit dat hij in tijdnood zat.

Geen liefhebber

Van Rob Stenders is al langere tijd bekend dat hij niet bepaald een liefhebber is van Marco Borsato. Afgelopen zomer besloot hij zelfs een week lang niet naar zijn eigen zender te luisteren omdat Hoe het Danst , het duet met Armin van Buuren en Davina Michelle, was verkozen tot topsong.

Drukte

Ook op tweede kerstdag kwamen muziekliefhebbers vanuit heel Nederland naar het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Al vroeg in de ochtend stond er een lange rij voor een bezoek aan de geïmproviseerde kroeg waar dj’s van NPO Radio 2 live de Top 2000 draaien.



Het café opende gisteren zijn deuren bij de aftrap van de jaarlijkse ‘lijst der lijsten’. Ook toen stond de kroeg stampvol met fans die dansten, in stilte genoten van de nummers of een handtekening van een van de dj’s kwamen halen. In totaal kunnen zo’n 150 mensen tegelijkertijd naar binnen. Ze kunnen maximaal een uur of halfuur blijven.



Luisteraars kunnen sinds 2010 terecht in het tijdelijke Top 2000 Café. Vorig jaar werd in een week tijd een recordaantal van 32.000 bezoekers ontvangen. Het café sluit zijn deuren weer op oudejaarsdag, op de laatste dag van de Top 2000.