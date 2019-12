‘Opknapklusje residentie prins Charles kost zo'n 100 miljoen euro’

Condolean­ce­re­gis­ters voor Jules Deelder open

9:15 Wie dat wil kan vandaag vanaf 12.00 uur in het stadhuis van Rotterdam terecht om het condoleanceregister voor Jules Deelder te tekenen. De dichter, schrijver, performer en jazzmuzikant overleed donderdagochtend vroeg in het Erasmus Medisch Centrum. Eind november werd zijn 75ste verjaardag nog groots gevierd in De Doelen in Rotterdam.