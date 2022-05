Opmars van vrouwen in voetbaljournalistiek: ‘Heb mijn plek moeten bevechten’

Short Round uit Indiana Jones and the Temple of Doom was decennia lang werkloos, tot nu

Hij produceerde naar eigen zeggen meer tranen in de laatste paar weken dan in de afgelopen twintig jaar bij elkaar. Ke Huy Quan uit het grandioze Everything Everywhere All At Once, nu te zien in de bioscoop, heeft het over tranen van geluk. Als klein jochie stal hij de show in twee films die bij veel mensen warm nostalgische gevoelens losmaken: Indiana Jones and the Temple of Doom en The Goonies. Quan kwam vervolgens decennia lang niet meer aan de bak als acteur.

22 mei