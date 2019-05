Opnames bioscoopfilm Penoza zitten erop

Een emotionele Sigrid deelde twee foto's; eentje waarop zij regisseur Diederik van Rooijen knuffelt, en eentje waarop zij met haar filmmoeder Carmen en haar twee filmbroers in het water ligt. ,,Lief Penoza, tien jaar geleden begonnen we onze verkering", schrijft de blonde actrice. ,,Je gaf me en bevestigde m'n droom. Ik leerde film kennen als een plek waar mensen samenwerken, waar iedereen ertoe doet en gelijk is. Dat is als puber van 16 een bijzondere plek om op te groeien. (...) Ging het thuis of in de liefde niet zo goed was de make-up de aangewezen plek om uit te huilen."