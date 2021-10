Opnames voor Peaky Blinders-film beginnen pas in 2023

Koning ontvangt gedupeer­den van toeslagen­af­fai­re

6 oktober Koning Willem-Alexander ontvangt vanmiddag gedupeerden van de toeslagenaffaire om te praten over de zaak. Het gaat om vijf vrouwen die hun verhaal deden in de NPO-documentaire Alleen tegen de staat. Het is de eerste keer dat de koning in gesprek gaat met de slachtoffers. Dat bevestigt de RVD aan deze site na eerdere berichtgeving van de NOS.