Opnames voor seizoen drie van Outer Banks gaan binnenkort van start

Familie overleden Il Di­vo-zan­ger Carlos Marín: ‘In Spanje had hij nog geleefd’

De familie van Il Divo-zanger Carlos Marín kan geen vrede hebben met zijn overlijden. De zanger van het beroemde kwartet stierf op 19 december in een ziekenhuis in het Britse Manchester, volgens zijn familie in Spanje na een coronabesmetting met de deltavariant. Zijn familie denkt echter dat Marín nog zou leven als hij in eigen land was behandeld.

28 december