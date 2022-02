Opnieuw aangifte tegen regisseur van The Voice

Vorige week deed een andere The Voice-deelneemster al aangifte tegen een regisseur die jaren actief was bij het RTL-programma The Voice of Holland . Voor zover bekend was zij op dat moment de eerste die een aangifte van aanranding tegen hem indiende. Nu volgt er dus een tweede aangifte.

Voice-regisseur Martijn N. is zich overigens van geen kwaad bewust, zo stelde hij in gesprek met deze site. ,,Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik; kom op hoor, je moet wel op televisie. Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: o, die gaat zeker met ze naar bed. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij”, zei hij onder meer.



In een aflevering van Boos over wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland bleek echter dat er ruim vijftien meldingen waren gemaakt van ongewenste handtastelijkheden en het maken van seksuele opmerkingen van een regisseur, wat bij navraag om Martijn blijkt te gaan.