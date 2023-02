Opnieuw onheil in Married at first sight: 'Ik heb de aantrekkingskracht niet’

Met video Married at first sight -deelnemer Remco baalt als een stekker dat zijn kersverse vrouw Paula hem tijdens de huwelijksceremonie alleen een kus op de wang gaf. Dat vertelde hij woensdagavond in een openhartig gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen, die was aangeschoven en een poging deed de twee dichter bij elkaar te brengen ,,Bij jullie spat het er niet vanaf”, concludeerde hij.

Al vanaf de eerste ontmoeting lijkt het wat onwennig tussen Remco en Paula. Er is weinig gespreksstof en van aantrekkingskracht is ook nauwelijks sprake. Het echtpaar hoopte elkaar tijdens hun huwelijksreis in het Italiaanse Puglia meer te vinden, maar dat gebeurde niet. Integendeel: de afstand tussen de twee werd juist steeds groter.

Gedragsbioloog Patrick van Veen werd ingeschakeld om een goed gesprek met Paula en Remco te voeren, in de hoop meer begrip voor elkaar te creëren en ze dichter naar elkaar toe te brengen. ,,Laat ik maar meteen eerlijk zijn: bij jullie spat het er niet vanaf”, viel hij met de deur in huis. Remco en Paula konden niet anders dan dat bevestigen. Het zat voor Paula ook wat dieper, bekende ze. ,,Ik zie wel dat Remco toenadering naar mij zoekt, maar ik heb die aantrekkingskracht niet, dus dan doe je wel een stap terug. Het is gewoon heel jammer, dat het vuur er niet inzit, van mij naar hem toe.”

Remco maakte er geen geheim van dat hij Paula wél aantrekkelijk vond. Maar dat gegeven is natuurlijk niet genoeg om het huwelijk te laten slagen. Volgens Remco ontbrak het zijn vrouw vooral aan ‘toewijding om er iets van te maken’. ,,Misschien zend jij het en ontvang ik het verkeerd. Maar dat is wel zoals ik het voel”, zei Remco. Hij baalde er bijvoorbeeld van dat Paula hem alleen een kus op zijn wang gaf nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven. ,,Toen dacht ik eigenlijk al: oh huh, dit is raar.” Op de vraag waarom hem dat zo bevreemdde, stelde hij een vrouw te verwachten die ‘all in zou gaan’.

Veilig

Paula had naar eigen zeggen wel een goede reden om voor een kus op de wang te kiezen. De spanning die bij zo’n grote dag kwam kijken had bijvoorbeeld veel impact, maar ook dat er een vreemde man voor haar neus stond was even wennen. En dus wist Paula niet waar ze goed aan deed. ,,Dan ga ik voor veilig. Want ik ken jou niet. Als ik jou in een café zou zijn tegenkomen, zou ik je ook niet gelijk op de mond kussen. Dus ik heb de veilige weg gekozen. Ik wil jou eerst leren kennen. Weten wie jij bent. En daarna gaan we verder kussen, als dat zo is.”

Quote Ze willen beiden vuur Gedragsbioloog Patrick van Veen

Van Veen hoorde het tweetal aan en kon niet anders dan concluderen dat ze ‘beiden in een ander denkproces’ zaten en vooral aan hun communicatie met elkaar moesten werken. Ze kregen daarom een opdracht mee naar huis: vier of vijf vragen voor elkaar bedenken. ,,Ze willen beiden vuur. Remco in de vorm van passie en aanraking. Paula wil het zien in de zin van Remco die er is, die zich uitslooft en plezier heeft. Ik hoop dat ze dat een beetje gaan ontdekken”, besloot Van Veen.

