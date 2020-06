Opnieuw zoontje voor boer Leo en Eline

De kleine Jelle is thuis op de boerderij geboren en de bevalling verliep goed, zo vertelt Eline. ,, Leo zijn zus was er weer bij om de baby te halen, zij is verpleegkundige. Het is bijzonder om het voor de derde keer mee te maken en ook voor de derde keer thuis. Dat blijft toch wel bijzonder dat het iedere keer weer goed gaat. Jelle doet het goed en met mij gaat het ook buitengewoon goed.”

Een uitgebreid kraamfeest zoals bij Ties en Guus moet alleen nog even wachten in verband met de coronamaatregelen. ,,We zien wel of dat eind van het jaar gaat lukken of misschien volgend jaar. Onze familie kan gelukkig wel komen, we hebben natuurlijk ook een familiebedrijf, dus we werken met z’n allen samen. Dus die zien we wel en we komen niet op allemaal gekke plekken. We proberen het wel een beetje te spreiden. Ook voor de kraamverzorgster. En je eigen veiligheid natuurlijk. Zo doen we dat een beetje nu.”