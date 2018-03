'Oppassen-opa' Ben Hulsman (86) overleden

updateIn zijn woonplaats Amsterdam is vandaag op 86-jarige leeftijd acteur Ben Hulsman overleden. Hulsman werd vooral bekend door zijn rol als de linkse opa Willem Bol in de komische televisieserie Oppassen!!!.

Hulsman speelde sinds het begin van de jaren 60 rollen in tientallen televisieseries en films. Op televisie was de acteur te zien in series als 't Schaep met de 5 pooten, Swiebertje, Hollands Glorie, Zeg 'ns Aaa en Baantjer. In de succesvolle VARA-televisiekomedie Oppassen!!!, speelde Hulsman meer dan 300 keer rol van opa Willem Bol. Met 321 afleveringen is Oppassen!!!, dat tussen 1990 en 2003 werd uitgezonden, de langstlopende komedieserie van de Nederlandse televisie.

De acteur was afkomstig uit een artiestenfamilie, debuteerde op zijn veertiende en was voorafgaand aan zijn jaren op televisie aangesloten bij theatergezelschap Puck. Later speelde hij onder meer in de films Onder de Maat van regisseur Dick Maas, Joep Meloen en Een vrouw als Eva van regisseuse Nouchka van Brakel. Bij het grote publiek was hij vooral bekend door zijn rol in Oppassen!!! waarin hij als tegenspeler onder anderen acteur Coen Flink had. Flink overleed in 2000 op 68-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker.

Annette Barlo, die in Oppassen!!! 10 jaar lang het personage Anna vertolkte, vertelde vanavond aan deze site dat ze Hulsman en Flink altijd heeft gezien als de personen die haar het acteervak bijbrachten. Over Hulsman: ,,Door onze samenwerking werd Ben uiteindelijk een goede vriend, maar de laatste jaren hadden we eigenlijk geen contact meer. Hulsman was een begaafd acteur die mij met humor, geduld en spelenderwijs de fijne kneepjes van het acteervak heeft geleerd. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Ook voor het feit dat hij mij, ondanks de spotlights en het bekende Nederlander zijn, leerde met beide benen op de grond te blijven staan.''

Thijs Römer on Twitter De laatste van de 'stoute jongens' is dood. Lieve Ben Hulsman, voor mij zal je altijd Huib zijn. En Huib overleeft alles.

Sascha Visser on Twitter Toch een beetje mijn TV opa. Dit was zo'n heerlijke man. https://t.co/DBfCZrRBYj

Boy Scholtze on Twitter Ach gut, de laatste opa uit mijn favoriete serie is overleden. Kunnen de opa's weer ouderwets samen kissebissen.. Dag 'opa Bol' Ben Hulsman! #oppassen!!! #jeugdsentiment #alledvdsalvierkeergezien #nogsteedsactueel

