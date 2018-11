Oprah Winfrey-achtige taferelen in Gooische Koffietijd-villa

Minst bekeken intocht van Sinter­klaas in vijf jaar tijd

8:15 De intocht van Sinterklaas zaterdagmiddag in Zaanstad heeft bijna 1,9 miljoen mensen aan de buis doen kluisteren. De aankomst was te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO3. Het is voor het eerst sinds 2013 dat er minder dan twee miljoen kijkers inschakelden voor de aankomst van de goedheiligman.