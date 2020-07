Oprichter van Fleetwood Mac op 73-jarige leeftijd overleden

De populaire band Fleetwood Mac werd in 1967 opgericht als Londense bluesrockband en scoorde hits met de bluessong Need your love so bad, het instrumentale Albatross en de psychedelische meesterwerkjes Oh well en The Green Manalishi. Na het vertrek van de oprichter Green in 1970 verhuisde de band van Engeland naar Los Angeles, waar Bob Welch de plek innam van de oorspronkelijke zanger/gitaristen Jeremy Spencer en Danny Kirwan.