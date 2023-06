Optreden van Robbie Williams op Pinkpop live te zien op NPO Start

Williams sluit met zijn optreden de zaterdag af op Pinkpop. In 2015 trad de Brit ook al op tijdens het festival in het Limburgse Landgraaf.

Pinkpop begint vrijdag. Het festival duurt tot en met zondag. Tijdens de aankomende editie zijn 18 van de 62 acts die op het podium staan van Nederlandse bodem. Dat is het op één na hoogste aantal in de geschiedenis van het festival, dat dit jaar voor de 52ste keer wordt georganiseerd. Alleen in 2022 speelden meer Nederlandse artiesten in Landgraaf (22), blijkt uit een analyse van het ANP.

Onder meer Nederlandse bands als Di-rect en Goldband, rappers Kevin en Frenna, zanger Nielson en zangeres Bente maken in het weekend van 16 tot en met 18 juni hun opwachting in Limburg. De afgelopen tien edities bestond zo’n kwart tot een derde van de line-up uit Nederlandse artiesten. Dat is een aanzienlijk groter deel dan in de jaren ervoor. Tussen 2006 en 2013 bestond namelijk gemiddeld zo’n 15 procent van het programma uit binnenlandse acts.

Nederlandse headliner?

De organisatie selecteert echter niet specifiek op acts van eigen bodem. ,,We boeken wat we op dat moment relevant vinden voor Pinkpop”, vertelt festivalmanager Niek Murray. ,,Het is een bijkomstigheid of een act Nederlands is of niet. Op dit moment doen Nederlandse artiesten het gewoon goed. Velen verkopen Ziggo Dome of Afas Live uit, en dat is een weerspiegeling dat ze populair zijn”, aldus Murray.

In 2019 sloot de Nijmeegse rockband De Staat het hoofdpodium van Lowlands af. Op Pinkpop heeft Goldband dit jaar de prominentste plek op het hoofdpodium, zondagmiddag om 17.15 uur. Het lijkt festivalmanager Murray ‘niet ondenkbaar’ om ooit ook op Pinkpop een Nederlandse headliner op het hoofdpodium te hebben staan. ,,Ik zou op dit moment alleen geen specifieke naam kunnen noemen, maar het past wel in de lijn van hoe succesvol Nederlandse acts momenteel zijn.”

Sinds de eerste editie in 1970 gaven 941 verschillende artiesten 1314 optredens op het oudste nog bestaande muziekfestival van het land. Drie keer kende het festival een groeispurt: in 1994 ging het festival van 9 naar 25 artiesten. In 2014 groeide de line-up van 40 naar 54 acts. Sinds 2019 treden 62 artiesten op. Zangeres Anouk stond het vaakst op het Pinkpop-podium (7 keer), gevolgd door Krezip (6). De Britse rockband Editors speelt dit jaar zijn zesde show op het festival in Landgraaf.

