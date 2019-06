Oranje Leeuwinnen stoten door naar 2,8 miljoen kijkers

Het is daarmee ook de best bekeken wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tijdens dit toernooi tot nu toe. Voor de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) zaten 1,6 miljoen mensen voor de buis gekluisterd terwijl het duel tegen Kameroen (3-1) door ruim 2,2 miljoen mensen werd bekeken. De eerstvolgende wedstrijd is dinsdag. Dan treffen de voetbalsters Japan.



Vanwege het voetbal werd de talkshow van Margriet van der Linden, M, verplaatst van 19.00 naar 16.30 uur, waardoor het programma veel kijkers inleverde. Van de 700.000 mensen die normaal op de show afstemmen, bleven er 143.000 over.



Het NOS Journaal van 20.00 uur wist na de Leeuwinnen de meeste mensen te boeien, bijna 2,3 miljoen. The Great British Bake Off was met 952.000 kijkers als derde het populairst. Herman den Blijkers openhartige relaas in Van der Vorst ziet sterren was goed voor 825.000 kijkers.