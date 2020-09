Oranjemannen pakken kijkcijferbokaal: 2 miljoen kijkers zien overwinning

De wedstrijd, die Oranje met 1-0 won door een doelpunt van Steven Bergwijn, was daarmee het best bekeken programma van de avond, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (gemiddeld 1,8 miljoen kijkers) en The Voice Senior: The Blind Auditions op RTL 4. Ruim 1,3 miljoen kijkers zagen hoe jurylid Gerard Joling deelnemer Henny Thijssen niet herkende als schrijver van talloze liedjes voor Nederlandse artiesten, onder wie Joling zelf. ,,Sorry dat ik je niet meteen herken maar ik heb honderden liedjes opgenomen.” Waarna Thijssen gevat reageerde: ,,Ja, ik ook.”