Organisatie songfestival laat niets aan het toeval over: speciale teststraat bij Rotterdam Ahoy

De tv-productiecrew heeft het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan in het veilig werken in coronatijd. Voor de deelnemende artiesten en hun entourage zal het mogelijk wel even wennen zijn, klinkt het. ,,Hen wordt aangeraden voor vertrek naar Nederland vijf dagen in quarantaine te gaan en zij moeten voor vertrek getest worden. Eenmaal in Nederland moeten ze in hun hotel blijven, behalve wanneer zij voor officiële programma-onderdelen de deur uit moeten.’’



Iedereen die in Rotterdam Ahoy werkt — crew, artiesten en pers — wordt regelmatig getest in een speciaal daarvoor opgezette teststraat. ,,Ons doel is helder: besmettingen tijdens het evenement voorkomen. Mocht iemand positief getest worden, dan gaat ons isolatieprotocol in werking, ondersteunen we de GGD bij bron- en contactonderzoek en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Mocht een deelnemer hierdoor niet live kunnen optreden dan wordt de back-up opname gebruikt,” zegt Bakker.