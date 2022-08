Organisatie Televizier-Ring: Bij veroordeling kan Peter Gillis uitgesloten worden

,,We volgen de gang van zaken rond Peter Gillis op de voet”, zegt De Goeij. ,,Op dit moment wachten wij de rechtszaak af, want dan zal er meer duidelijk worden. We weten natuurlijk hoe het Openbaar Ministerie erover denkt, maar dat alleen is in onze maatschappij onvoldoende om veroordeeld te worden.” De Goeij laat ook weten dat volgens de reglementen van de tv-prijzen een veroordeling kan leiden tot uitsluiting.



Vorige week werd duidelijk dat Gillis ervan verdacht wordt in mei van dit jaar zijn partner Nicol Kremers te hebben mishandeld in Gillis’ vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. De 60-jarige realityster moest daarna een nacht in de cel doorbrengen. Hoewel Gillis de gebeurtenissen eerst met klem ontkende, gaf hij in de aanloop naar de rechtsgang toch toe dat er iets was voorgevallen. Kremers heeft overigens geen aangifte gedaan, maar legde wel een belastende verklaring af.



Het SBS 6-programma Massa is kassa is een van de 25 kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring 2022. Het programma rondom Gillis plaatste zich op de longlist door in een van de kwalificatierondes genoeg stemmen van het publiek binnen te slepen. Deze week openden de stembussen, waarbij de laatste drie genomineerden voor de ring worden gekozen. Vanochtend riep Gillis via sociale media op om op zijn programma te stemmen. De winnaar wordt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala op 6 oktober in Carré bekend.