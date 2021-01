Organisatoren overwegen Vrienden van Amstel LIVE in 2022 ook via livestream aan te bieden

Vanuit honderd verschillende landen werd er naar de livestream vanuit Rotterdam gekeken. Nog niet eerder werd er in de Benelux op deze schaal gestreamd, zegt Hofman, die nog aan het bijkomen is van alle reacties die binnenstromen na het muzikale feestje waar naar schatting zo’n 1,7 miljoen mensen vanuit hun huiskamers naar keken. ,,Een technisch wondertje”, noemt de organisator het dan ook.



Hij is ook kritisch: ,,We moeten het niet leuker maken dan het is, je mist de interactie. We hadden allemaal een aantal slikmomenten, zeker als je begint en uitzicht hebt op een lege zaal. Je voelt geen spanning van mensen die binnenlopen. Geen publiek is een groot gemis, dat moeten we niet romantiseren.” Toch voelde Hofman bij het aftellen wel enige spanning. ,,Als je weet dat 1,5 miljoen mensen gaan kijken, merk je toch dat we iets bijzonders aan het doen zijn met z’n allen.”



De organisatie had een uitzondering op de maximale groepsgrootte in verband met het tv-werk, maar de coronamaatregelen werden gerespecteerd, zegt een woordvoerder van Amstel. Bij Ahoy was een teststraat ingericht voor iedereen die naar binnen moest. ,,Van audioman en kabelvrouw tot tentbouwer en horecamedewerker, iedereen binnen is elke dag bij aanvang bij de ingang getest. Ook als je even wegging om wat te halen, moest je weer opnieuw testen”, aldus de woordvoerder. Hofman vult aan: ,,Verder hielden we ons aan de regels van 1,5 meter afstand en het altijd dragen van een mondkapje, we hadden extra mensen aangenomen die daarop toezagen. Dat is nodig, want je bent druk en niet alleen maar daarmee bezig, dus het is goed dat iemand je erop wijst.”