Originele Back to the Future II-gymschoen verkocht voor 100.000 dollar

De schoen die via eBay werd verkocht is de Nike Air die in de film werd gebruikt. Waar de rechter is gebleven, is onbekend. De nieuwe, onbekende eigenaar kan feitelijk niks met de sneaker, omdat de kunststof onderdelen na 29 jaar bijna zijn vergaan. Van de Nike Air zijn de afgelopen jaren ettelijke replica's gemaakt. Zo kwamen er zeven jaar geleden 1500 stuks op de markt die werden verkocht ten gunste van de Michael J. Fox Foundation. De acteur maakte in 1998 bekend Parkinson te hebben. Sindsdien zetten hij en zijn stichting zich in voor het vinden van een geneesmiddel. In 2016 kwamen er nog eens 89 Back To The Future-sneakers op de markt. Met de verkoop van de schoenen zijn inmiddels vele miljoenen voor het goede doel verzameld.