Originele cast Aida is terug: ‘Het had geen sterren nodig, deze musical was al een ster op zichzelf’

Aida heeft zowel bij de acteurs als het publiek diepe sporen achtergelaten, aldus de toenmalige castleden Bastiaan Ragas en Carolina Dijkhuizen. Ze noemen als aanjagers van het succes de powersongs van Elton John, de start van een nieuw musicaltijdperk en de dramatische timing: de aanslagen van 11 september 2001.



,,We waren die dinsdagochtend aan het repeteren richting de première en bezig met de pauzefinale Gezegend Nubië toen iemand van de receptie ons waarschuwde’', vertelt Dijkhuizen. Zij was één van de drie jonge meiden die de rol van Aida destijds beurtelings mochten vertolken. ,,Nog net zagen we live op televisie het tweede vliegtuig het World Trade Center invliegen.’’



Enkele maanden eerder waren enkele Nederlandse acteurs zelf in New York geweest voor hun laatste auditie, ze hadden zelfs geluncht op de bovenste verdieping van het WTC. Daarnaast kwam een deel van de castleden en artistiek medewerkers uit New York. Dijkhuizen: ,,Dat heeft zo ontzettend veel indruk op ons gemaakt, Aida heeft ons voor eeuwig verbonden met die aanslagen. Gezegend Nubië hebben we nooit meer zonder tranen gezongen, dus neem voor dat moment in Tivoli ook maar vast de zakdoeken mee.’’