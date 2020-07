Originele villa The Golden Girls staat te koop

De villa, gelegen in de luxe wijk Brentwood in Los Angeles, deed in het eerste seizoen van The Golden Girls dienst als fictief huis in Miami, waarin de vier personages Rose, Blanche, Dorothy en Sophia woonden. Later bouwden de Disney Hollywood Studio’s een exacte replica van het huis, waarin de verdere opnames werden gemaakt.



De nagebouwde villa trok jarenlang veel toeristen, die zich even op de set van The Golden Girls wilden wanen. In 2003 werd de studio afgebroken.



Het originele huis is nog steeds intact en nu de bewoners zijn overleden, wordt het pand verkocht.