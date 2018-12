Oscar-presentator Kevin Hart trekt zich terug na opspraak om anti-homo tweets

YouTube-vi­deo rapper Josylvio tikt 21 miljoen views aan

6 december Een videoclip van rapper Josylvio (26) uit Naarden is het best bekeken Nederlandse filmpje op YouTube van dit jaar. De video van Catch Up, geüpload in februari, is inmiddels ruim 21 miljoen keer bekeken. Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, zoals Josylvio in het echt heet, versloeg daarmee Kinderen voor Kinderen. Het koor maakte voor de Koningsspelen het lied Fitlala. De bijbehorende video is sinds maart ruim 18 miljoen keer bekeken.