Oscar-winnares Dorothy Malone (92) overleden

update Weggestuurde Kira (The Voice) woest na bikkelhard oordeel rockchick Anouk

11:50 De 23-jarige zangeres Kira Dekker, die gisteren tijdens de knock-outs van The Voice of Holland verbaal gefileerd werd door rockchick Anouk, is nog steeds boos dat ze naar huis werd gestuurd in de voorronde van de RTL-talentenjacht. ,,Ik voel me echt fucking klote'', reageert ze via Twitter. En: ,,Ik ga een stuk chocolade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk.''